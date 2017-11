Blade & Soul – Holt euch den Level 50 Boost

In Blade & Soul startet schon jetzt die Zeit des Beschenkens, da am 6. Dezember das wohl bisher größte Update des Spiels bevor steht, dachte sich NCSoft belohnen wir unsere Spieler doch einfach mal mit einem richtig dicken Goodie-Paket. Das neue Update, mit dem Namen “Der Verlorene Kontinent“, ist entsprechender Namensgeber für das Goodie-Paket, welches den Titel “Entdeckerpaket des Verlorenen Kontinents” trägt.

Bei Blade & Soul einloggen und absahnen

Dieses Goodie-Paket ist ausschließlich für Spieler erhältlich die schon über einen Blade & Soul Account verfügen und mindestens einen Charakter auf Stufe 10 haben. Damit will NCSoft alle treuen Spieler, sprich die Veteranen belohnen. Um das Paket pünktlich zum Start des Updates am 6. Dezember zu erhalten, müsst ihr euch einfach nur in euren Blade & Soul Account einloggen und euch für das Goodie-Paket registrieren. Aber die wohl wichtigste Frage ist, was ist in diesem Goodie-Paket eigentlich alles enthalten? Neben einem Boost auf Stufe 50 erhaltet ihr noch das Kostüm „Rote Kappe“, 20 Gold und eine unvollständige Waffe der Seelenglut. Ihr denkt das war schon alles? Zusätzlich gibt es noch eine Ausrüstungstruhe und zwei voll gepackte Beutel:

Ausrüstungstruhe des Trainings Uniform des Coelinordens Uniform der Karminlegion Accessoires des Elfenbeinmondes Bagua-Set des Helden aus Silberfrost



Juwelenbeutel des Trainings Quadratischer Hongmoon-Rubin Quadratischer Hongmoon-Saphir Quadratischer Hongmoon-Citrin Gefährtenbeutel des Pinguins Stein des Lichtgeistes Stein des Dunklen Geistes



Verbrauchsgüterbeutel des Trainings 100 Bällchen 100 Feldreparaturwerkzeuge des Meisters 100 Glückselixiere 100 Entsiegelungstalismane der Hongmoon 100 Schlüssel der Hongmoon 50 Heldenhafte Freundschaftstalismane 26 Beutel der Handelsunion der Drachen 10 Naryu-Silber



Quelle: bladeandsoul