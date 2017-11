Animal Crossing: Pocket Camp – Mobile-Ableger erhält Erscheinungsdatum

In der letzten Ausgabe der Nintendo Directs wurde ein neuer Mobile-Titel für alle Smartphones angekündigt. In Animal Crossing: Pocket Camp könnt ihr auf eurem eigenen Camping-Platz die Animal Crossing Bewohner willkommen heißen und ihn ganz nach eurem Belieben dekorieren. Nun hat der Titel endlich auch ein Erscheinungstermin erhalten.

I’m so excited to share this news with you… Animal Crossing #PocketCamp will be coming to smart devices worldwide on 22/11. I can’t wait! pic.twitter.com/HOqDwUOBWW

— Animal Crossing UK (@AC_Isabelle) November 20, 2017