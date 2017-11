Master X Master – Schaltet nächstes Jahr seine Server ab

NCsoft hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen Free-to-play-Titel Master X Master zum kommenden Jahr einstellen wird. Die Server werden am 31. Januar 2018 zum letzten Mal das Licht der Welt erblicken, ab Februar soll Schluss sein mit dem MOBA-Titel. Die Entscheidung fiel dem Team nicht leicht, allerdings wurden wirtschaftliche Gründe und zu wenig Spieler als Hauptgrund genannt. Es wurden mehrere Alternativen in Betracht gezogen, doch keine hatte sich als nachhaltig genug herausgestellt. Doch die verbleibende Laufzeit soll genutzt werden, um die Community zu würdigen uns so werden bis zur Schließung des Servers folgende Neuerungen im Spiel enthalten sein:

Alle Spieler erhalten 500.000 X-Coin, um alle Inhalte freischalten zu können.

Alle Spieler können den von der Community entworfenen Lua-Skin für 1 X-Coin erwerben.

Echtgeld-Käufe im MXM-Shop werden permanent deaktiviert.

Alle Spielmodi werden aktiviert und sind jederzeit verfügbar.

Alle zwischen dem 30. August und dem 16. November getätigten Käufe werden in vollem Umfang zurückerstattet. Das wird automatisch innerhalb der nächsten 7–14 Tage und über dieselbe Methode geschehen, mit der ein Kauf getätigt wurde, sofern die Zahlungsart dies unterstützt.

Spieler erhalten ihr investiertes Geld zurück

Besonders die Tatsache, dass die Spieler ihr Geld zurückerstattet bekommen, dürfte viele Fans überraschen. NCsoft bedankt sich bei der gesamten Spielerschaft, die mitgeholfen haben, den Titel aufzubauen.

Wir möchten der MXM-Community noch einmal unsere tiefempfundene Dankbarkeit aussprechen und hoffen, dass ihr in der verbleibenden Zeit noch viel Spaß mit dem Spiel haben werdet.

Quelle: playmxm.com