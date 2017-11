Kingdom Come Deliverance – Neues Gameplay Video veröffentlicht

Die tapferen Recken von Warhorse Studios haben dem angeheizten Pöbel wieder was geboten. Ein neues Gameplay Video wurde heute hoch geladen und erfreut die Meute.

Kommet und sehet ihr Leut‘

Kingdom Come Deliverance verspricht packende Zweikämpfe, epische Abenteuer und atemberaubende Grafiken im späten Mittelalter. Auf der diesjährigen Gamescom konnte der Titel brillieren. Und das ganz ohne Magie, Flüche, Drachen und Einhörnern. Warhorse Studios und Deep Silver haben sich die Messlatte selbst sehr hoch gelegt und arbeiten unter Hochdruck an dem Spiel. Releasedatum ist der 13. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Warhorse Studios (via Youtube)