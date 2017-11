Destiny 2 – Neues Eisenbanner-Event für November

Das Entwicklerstudio Bungie hat für den MMO-Shooter Destiny 2 ein neues Eisenbanner-Event angekündigt. Während PC-Spieler zum ersten Mal an solch einem PvP-Event teilnehmen können, dürfen Konsolen-Spieler bereits das zweite Mal teilnehmen. Das Event findet in der Woche vom 21. November 10:00 Uhr bis zum 28. November 10:00 Uhr statt. Der gespielte Modus ist Konflikt, es sind also keine zusätzlichen Ziele erforderlich, als die Gegner zu töten. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ihr am Event teilnehmen könnt:

Die Destiny 2-Kampagne muss abgeschlossen sein

Mit Lord Saladin im Hof des Turms sprechen, um die Eisenbanner-Quest zu beginnen

Die Eisenbanner-Playlist öffnen

Die Belohnungen des Eisenbanner-Events können durch Ruf-Token bei Lord Saladin erhalten werden. Bei ihm erhaltet ihr Eisen-Engramme ein, in denen die spezielle Iron-Banner-Ausrüstung enthalten ist. Weitere Token-Belohnungen werden durch tägliche Herausforderungen freigeschaltet, die ihr erfolgreich absolviert. Darüber hinaus werden Meilensteine angeboten, um euren Fortschritt zu verfolgen. Das neue Eisenbanner-Event ist zugleich eure letzte Chance, das Saison 1-Eisenbanner-Abzeichen „Schatten von Radegast“ zu erhalten. Dazu müsst ihr den saisonalen Meilenstein abschließen.

