Ubisoft – 2018 neues Studio in Berlin

Laut einer offiziellen Pressemitteilung wird Ubisoft Anfang des Jahres 2018 ein neues Studio in Berlin öffnen. Neben Mainz und Düsseldorf wird das der dritte Standort des Publishers in Deutschland sein.

Stellenausschreibungen sind Online

Für den neuen Standort werden auch neue Programmierer aus vielen verschiedenen Bereichen gesucht. Die Studioleitung übernimmt Istvan Tajnay. Im ersten Jahr wird ein Grundteam aufgebaut, welches aus etwa 50 Personen bestehen soll. Hauptaugenmerk des Studios ist zunächst einmal die Arbeit an Far Cry. Der weitere Aufbau des Teams ist, unter anderem, von der Entwicklung der Games Förderung in Deutschland abhängig.

Quelle: Ubisoft