The Surge – A Walk in the Park im Teaser-Trailer

Focus Home Interactive hat einen brandneuen Teaser-Trailer zum DLC „A Walk in The Park“ zum Action-Rollenspiel The Surge veröffentlicht. In diesem sieht man neben einigen Kämpfen auch die mechanischen Park-Bewohnern, die euch das Leben schwer machen werden. Zudem wurde das Release-Datum bekannt gegeben, demnach soll der DLC am 5. Dezember 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

In „A Walk in the Park“ betretet ihr ein neues Areal der CREO-Geländes, der einem Freizeitpark ähnelt. In diesem warten neben den Maskottchen und anderen Robotern auch ein besonders starker Bossgegner, zudem könnt ihr 16 neue Waffen, Rüstungen und Implantate finden. Insgesamt sollt ihr mit dem DLC etwa vier Stunden beschäftigt sein.

Quelle: Focus Home Interactive (via Youtube)