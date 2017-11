The Legend of Heroes Trails of Cold Steel – Remaster offiziell angekündigt

Erst vor kurzem kündigte Nihon Falcom an, dass man noch mehr mit dem The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Franchise vorhat. In Japan erschien auch erst der dritte Teil in der Reihe.

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel bekommt PS4 Remaster

Nihon Falcom hat jetzt offiziell bestätigt, dass der erste Teil der Trilogie ein PS4 Remaster erhalten wird. Trails of Cold Steel I: Kai – Thors Military Academy 1204 wird der Titel des Remasters sein und 4K Support und 60fps mitbringen. Zudem wird Cross Save mit der PS3 und PS Vita Version des Originals unterstützt. In Japan erscheint der Titel am 8. März für etwa 30€ erscheinen. Wann es seinen Weg nach Europa finden wird ist noch unklar.

Quelle: Dualshockers