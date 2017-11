Attack on Titan 2 – Neuer Trailer zu actiongeladenen Kämpfen

Publisher Koei Tecmo hat einen neuen Trailer zu Attack on Titan 2 veröffentlicht, in welchem actiongeladene Kämpfe mit dem 3D-Manöver-Apparat gegen diverse Titanen zu sehen sind. Das Spiel ist an die Geschehnisse aus der zweiten Staffel der gleichnamigen Anime-Serie angelehnt und zeigt unter anderem den Kampf gegen den Biest-Titan. Außerdem sind diverse neue Charaktere spielbar, die man aus der Anime-Serie kennt. Der Titel erscheint im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch.

Quelle: KOEI TECMO EUROPE LTD. (via Youtube)