ARMS – Neuer Kämpfer Misango kommt mit dem neuen Update

Mit dem neuen Update 4.0, das Nintendo für das Beat’em Up ARMS veröffentlicht, finden einige Neuerungen und Verbesserungen den Weg ins Spiel. Unter anderem könnt ihr auf der neuen Map Temple Grounds eure Matches austragen. Das wohl größte Highlight ist der neue Kämpfer Misango. Mit seinen drei neuen ARMS Skorpio, Globber und Ornitox teilt er ordentlichen Giftschaden aus, sodass der Gegner auch nach einem Treffer noch Schaden durch die Vergiftung erhält. Besondere Kräfte werden in ihm geweckt, wenn er seine Maske aufsetzt. Einen ersten Blick auf Misango könnt ihr in Nintendos frisch veröffentlichtem Trailer werfen:

Quelle: Nintendo Deutschland (via Youtube)