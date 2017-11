Starcraft 2 – Wings of Liberty ab sofort Free-to-Play

Die BlizzCon 2017 ist vorbei und Blizzard hat viele Neuigkeiten raus gehauen. Unter anderem auch, dass die erste Kampagne von Starcraft 2, Wings of Liberty ab sofort kostenlos zur Verfügung steht.

Starcraft 2 für alle!

Wer den ersten Teil der Trilogie schon besitzt und sich bis zum 8. Dezember 2017 in das Spiel einloggt, erhält die Kampagne des zweiten Teils Hearts of the Swarm kostenlos. Die Free-to-Play Version von Starcraft 2 umfasst, neben der ersten Kampagne Wings of Liberty, auch den gewerteten Mehrspielermodus. Dort stehen sogar die Einheiten aus dem zweiten und dritten DLC, also Heart of the Swarm und Legacy of the Void zur Verfügung. Allerdings ist dieser nur zeitlich begrenzt. Es sei denn, man erhält zehn erste Siege des Tages im ungewerteten Modus. Dann ist auch der Mehrspielermodus dauerhaft freigeschaltet.

Quelle: Blizzard (via Youtube)