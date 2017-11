Destiny 2 – Erster Stream zum kommenden DLC

Während der Twitch Con kündigte Bungie an, dass schon bald mehr Details zum kommenden Destiny 2 DLC Curse of Osiris vorgestellt würden. In drei Streams sollen dabei die Inhalte präsentiert werden und der erste Stream ist schon morgen.

Stream zeigt ersten DLC für Destiny 2

Morgen Abend 20 Uhr könnt ihr einen ersten Einblick in die Inhalte des ersten DLCs und Osiris selbst bekommen. Was hat es mit Osiris Rückkehr auf sich und was planen die Vex auf dem Merkur? Was genau wir alles sehen werden wurde nicht im Detail genannt aber schon morgen wissen wir mehr. Bungies Twitch Kanal findet ihr hier.

Quelle: Bungie