Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings – Release für Europa bekannt gegeben

Um das 20-jährige Jubiläum gebührend zu feiern, werkelt Entwicklerstudio Gust bereits am neusten Ableger der Atelier-Reihe rum. Der Titel Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings ist der 19. Teil der Hauptreihe und hat nun endlich einen finalen Release-Termin für Europa spendiert bekommen. Demnach erscheint das Spiel laut Koei Tecmo physisch sowie digital am 30. März 2018 für PC, PlayStation 4 und Switch. Mit diesem Spiel soll die Mysterious-Serie ein finales Ende erhalten.

„Der fesselnde Abschluss der Saga markiert zudem das 20-jährige Jubiläum der Atelier-Erzählungen und folgt den Spuren der Alchemisten-Zwillinge, die reservierte aber emphatische Lydie Marlen und die exzentrische, sorglose Suelle Marlen“, so Koei Tecmo. „Die jungen Geschwister arbeiten Hand in Hand mit ihrem Vater im familieneigenen Atelier, das – dank ihrer Unerfahrenheit in den Künsten der Alchemie – leider nur wenig besucht wird.“

Würdiges Finale der Mysterious-Reihe

Diese nächste Folge des beliebten Atelier-Franchises feiert den 20. Jahrestag und ruft die Spieler dazu auf, der beste Alchemist aller Zeiten zu werden, indem sie der Geschichte der Alchemisten-Zwillinge Lydie und Suelle folgen. Während sie mit ihrem Vater zusammenarbeiten, um ihr Atelier zum besten in der Stadt zu machen, entdecken die Zwillinge überraschend bunte Welten, indem sie in magische Gemälde springen und bald feststellen, dass die geheimnisvollen Bilder die bleibenden Gedanken ihrer verstorbenen Mutter enthalten. Die Reise durch verschiedene Gemälde offenbart den Zwillingen lebendige Welten – von den hellen Tönen des ätherischen „Heavenly Flower Garden“ mit dem fallenden Sternenregen bis hin zu den düsteren Farben des Halloween-inspirierten „The Spooky Forest“.

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings beinhalten auch Auftritte der Protagonisten der früheren Titel – Atelier Sophie: Der Alchemist des geheimnisvollen Buches und Atelier Firis: Der Alchemist und die geheimnisvolle Reise. Die abenteuerlustige Firis, ihre schützende ältere Schwester Liane, die wissbegierige Sophie und ihr freundlicher Alchemielehrer Plachta sind alle zurück, um Lydie und Suelle dabei zu helfen, das beste Atelier des Landes zu führen. Die Fans werden sich auch freuen, andere bekannte Gesichter in dieser brandneuen Geschichte wiederzusehen, wie zum Beispiel Ilmeria, die jetzt die Rolle eines Lehrers für die neuen Alchemisten übernommen hat!

Quelle: Koei Tecmo