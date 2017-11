Star Wars Battlefront 2 – EA immer unbeliebter

Der Release von Star Wars Battlefront 2 rückt immer näher. Neben den ganzen Cinematics und Trailern, werden auch viele Gameplay Elemente im Voraus bekannt gegeben. Doch dies scheinen der Communitiy immer mehr zu missfallen.

EA Mitarbeiter erhielt sogar Morddrohungen

Wie Electronic Arts bekannt gab, werden manche Charaktere im Spiel erst sehr spät verfügbar sein. Da ist die Rede von 40 Stunden und mehr für den ein oder anderen Helden. Was in vielen Online Multiplayer Titeln üblich ist, stößt bei dem Shooter allerdings größtenteils auf Antipartie Seitens der Community. Auch ein Statement Seitens EA konnte die wilde Meute nicht beruhigen. Das ganze ging sogar so weit, dass ein EA Mitarbeiter Morddrohungen erhielt. Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

