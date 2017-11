Mario Party: The Top 100 – Release der Minispielsammlung vorverlegt

In seiner Nintendo Direct im September hat Nintendo unter anderem die Minispielsammlung Mario Party: The Top 100 angekündigt. Das Spiel vereint die 100 besten Spiele von Mario Party bis Mario Party 10 und kann auch via Download mit Freunden lokal gespielt werden, obwohl nur eine Cartridge vorhanden ist. Ursprünglich sollte der Titel im Januar 2018 für Europa erscheinen, doch nun gab Nintendo bekannt, dass sich der Releasezeitraum ein wenig nach vorne verschiebt, um noch das Weihnachtsgeschäft mitzuerleben.

#MarioParty: The Top 100 erscheint am 22.12. für Syteme der Nintendo 3DS-Familie! Genau, am 22. Dezember! #3DShttps://t.co/WTF7B1HtPV — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) November 13, 2017

Spiel und Spaß bereits im Dezember

Demnach soll es schon am 22. Dezember soweit sein, denn dann wird Mario Party: The Top 100 für den Nintendo 3DS veröffentlicht. Falls ihr euch also noch unschlüssig seid, was ihr den Liebsten zu Weihnachten schenkt, könnte diese Minispielsammlung eine passende Option sein.

