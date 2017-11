Ubisoft – Online Support für ältere Spiele eingestellt

Irgendwann geht alles vorüber. So auch der Online Support so mancher Spiele. Das ist leider einer der negativen Punkte der modernen Videospielphilosophie. Aber das muss nicht zwangsläufig was schlechtes sein.

Frühjahrsputz bei Ubisoft

Ubisoft benötigt wohl Speicherkapazitäten auf ihren Servern. Somit wird der Online Support einiger älterer Spiele eingestellt. Was natürlich nicht bedeutet, dass dies Games nicht mehr gespielt werden können. Sie erhalten lediglich keine Updates mehr. Anbei eine Liste der betroffenen Games:

Die Schlümpfe 2 (PS3)

Splinter Cell: Blacklist (Wii U)

Flashback Origins (PC)

Assassin’s Creed: Recollections (Mac, iOS)

Just Dance 3 (Xbox 360)

Just Dance 3 Greatest Hits (Xbox 360)

Just Dance 4 (PS3, Xbox 360, Wii U)

Just Dance Disney Party (Xbox 360, Wii)

Marvel Avengers: Battle for Earth (Xbox 360, Wii U)

Rabbids Land (Wii U)

Your Shape Fitness Evolved 2013 (Wii U)

ESPN Sports Connection (Wii U)

Shaun White Skateboarding (PC, PS3, Xbox 360)

Call of Juarez: The Cartel (PC)

HAWX 2 (PC)

I Am Alive (PS3, Xbox 360)

Prince of Persia: The Forgotten Sands (PS3, Xbox 360)

Rayman 3 HD (PS3, Xbox 360)

RUSE (PS3, Xbox 360)

