Injustice 2 – Drittes Fighter Pack enthält unter anderem die Ninja Turtles

Es gibt einen ersten Trailer zum dritten Fighter Pack von Injustice 2. Neben zwei recht bekannten DC-Charakteren wurden auch vier Kämpfer angekündigt, mit denen der gemeine DC-Fan eventuell nicht unbedingt gerechnet hatte: Die Teenage Mutant Ninja Turtles.

Turtle Power

Zunächst stellt uns der Trailer die zwei neuen DC-Kämpfer vor. Da wäre zum einen June Moon, besser bekannt als Enchantress. Sie wird bei Zeiten von einer bösen Persönlichkeit besessen, die ihr übernatürliche Fähigkeiten verleiht. Zuletzt war Enchantress im Film Suicide Squad zu sehen. Der andere DC-Superheld, der in Injustice 2 sein Debut geben wird, ist Ray Palmer aka The Atom. Er kann seine Größe und seine Masse beliebig verändern. Zu guter Letzt also die große Überraschung: Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello betreten die Bildfläche. Ob die Teenage Mutant Ninja Turtles als Team antreten, wie Leonardo es im Trailer erwähnt, oder jede Schildkröte einen einzelnen Kämpfer darstellt, ist nicht bekannt. Ebenso wissen wir bislang nichts über den Release der Kämpfer und des Fighter Packs.

Quelle: Izuniy via Youtube