Star Wars Battlefront 2 – Start der ersten Season

Der Release für Star Wars Battlefront 2 steht kurz bevor. Nun haben EA und DICE den Start der ersten Season bekannt gegeben.

Season beginnt am 5. Dezember

Mit dem kostenlosen DLC „The Last Jedi“, passend zum Start des Kinofilms am 14. Dezember, wird die Season eingeläutet. Zu Beginn entscheidet der Spieler, ob er für den Widerstand oder doch eher für die Erste Ordnung in die Schlacht zieht. Je nachdem, für welche Seite der Macht sich der Spieler entscheidet, fallen die Belohnungen und Herausforderungen anders aus. Der Konflikt der beiden Fraktionen wird also als Meta-Game eingebaut. Am 13. Dezember kommen dann noch Captain Phasma und Finn als spielbare Charaktere ins Spiel, welche mit in Game Credits erworben werden können. Ab dem 13. Dezember werden zu dem noch 2 neue Multiplayer Maps, ein weiteres Heldenraumschiff sowie die Weiterführung der Singleplayer Kampagne veröffentlicht.

Quelle: Electronic Arts