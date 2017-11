Little Nightmares – Neuer DLC veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment hat die zweite von insgesamt drei Erweiterungen zum Horror-Spiel Little Nightmares für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der DLC trägt den Titel „Der Unterschlupf“ und lässt euch die Geheimnisse der kleinen Wichte erleben. Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch auf den neuen DLC einstimmen soll. Das Release-Datum des nächsten DLCs wurde ebenfalls bekannt gegeben: Ab dem 10. Februar 2018 könnt ihr euch in „Geheimnisse des Schlunds“ in das neue Abenteuer stürzen.

In Der Unterschlupf muss der Ausreisser Kid die Wichte finden und retten, um diesem düsteren Ort zu entfliehen. Die merkwürdigen Kreaturen haben ein Geheimnis, doch sie können auch dabei helfen, Hindernisse auf dem Weg zu überwinden. Wo kommen die Wichte her? Welche Geheimnisse liegen in ihren Nestern begraben? Das neue Kapitel offenbart mehr komplexe Rätsel, welche eine Zusammenarbeit mit den Wichten erfordern.

Quelle: Bandai Namco Entertainment (via Youtube)