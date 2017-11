The Legend of Zelda – Neues HD-Remake in Aussicht?

The Legend of Zelda ist eine der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten. Jeder Gamer kennt die Abenteuer des tapferen Helden Link. Ein neues Gerücht lässt die Herzen der Fans höher schlagen.

Kommt bald ein neues HD-Remake?

Laut einem Gerücht sucht das Entwicklerstudio Grezzo einen neuen Entwickler für ein legendäres Projekt. Das Entwicklerstudio hat in der Vergangenheit schon die HD-Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Majora’s Mask für den Nintendo 3DS entwickelt. Ob und welche Teile der Zelda-Reihe für die Switch noch kommen, ist bisher nicht bekannt.

Quelle: vgculture.com