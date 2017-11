The Legend of Heroes Trails of Cold Steel – Neue Ankündigungen

Nihon Falcom konnte mit der The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Reihe viele Fans gewinnen. Die ersten beiden Teile erschienen für PS Vita und PS3 und haben Falcom offensichtlich eine gute Bilanz beschert.

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Remasters möglich

Nihon Falcom präsentierte seinen aktuellen Finanzbericht und neben sehr guten schwarzen Zahlen, gab es ein paar interessante Details. Bis zum Ende des aktuellen Fiskaljahres plant das Unternehmen einen neuen Teil der Reihe sowie Remasters von Trails of Cold Steel 1 und 2 für PS4. Ob diese Remaster und künftige Titel PS4 exklusiv sein werden, wurde aus den Daten nicht ersichtlich.

Quelle: Dualshockers