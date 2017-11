Zum Release des Mobile-Ablegers South Park Phone Destroyer hat Ubisoft einen Launch-Trailer veröffentlicht. In diesem Titel könnt ihr all eure ins Handy investierten Stunden nutzen, um in Echtzeit-Kämpfen mit Cartman, Kenny, Stan und Kyle epische PVP-Schlachten zu erleben. Bei dem Mix aus dem bekannten South Park Humor und dem Kartensammeln spielen vor allem Cowboys, Zauberer, Cyborgs und andere Wesen eine wichtige Rolle.

Quelle: Ubisoft Mobile (via Youtube)