Nintendo Switch – Erste Streamingapp geht heute live

Bislang gibt es auf der Switch noch keine Funktionen für Streamingapps wie Netflix oder Youtube. Doch das wird sich heute ändern, denn hulu erscheint noch heute im eShop für die Switch. In Japan gibt es mit „NicoNico“ bereits eine Streaming-App auf der Switch, jedoch nur exklusiv für Japan. Mit hulu kommt nun die erste westliche App, hat jedoch für uns in Deutschland leider auch einen Haken.

Folgen bald Netflix und Youtube?

Hulu ist ein Streamingservice, welcher derzeit nur in den USA verfügbar ist. Somit können wir hier nicht darauf zugreifen. Es ist jedoch ein Zeichen, dass hoffentlich nach und nach weitere Streaming-Apps auf die Switch kommen, die wir auch hier in Deutschland nutzen können. Als erstes fallen da natürlich Youtube, Twitch und Netflix ein. Diese gab es schließlich auch auf der Wii U, also sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auch auf die Switch kommen.

Quelle: Polygon