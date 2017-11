Warframe Plains of Eidolon – Update kommt nächste Woche

Letzte Woche ließen Digital Extremes verlauten, dass Warframe Plains of Eidolon in die Konsolenzertifizierung gegeben wurde. Einen Releasetermin konnte man da noch nicht sicher voraussehen. Jetzt gibt es aber Gewissheit darüber wann Konsolenspieler loslegen können.

Ab dem 14. November werden PS4 und Xbox One Spieler die Ebenen von Eidolon erkunden können. Das Update ist für alle Spieler kostenlos und bringt neben dem offenen Gebiet viele neuen Features und mit Gara auch einen neuen Warframe. Ob ihr nun Grineer bekämpfen oder Fischen wollt, alles ist möglich. Und nachts erwarten euch dann noch ganz besondere Herausforderungen in Form der mächtigen Eidolons.

Plains of Eidolon is coming to console, Tenno!

Experience Warframe’s most ambitious update yet, November 14: https://t.co/ZLQh1asehU pic.twitter.com/G5IoNxTp6m

— WARFRAME (@PlayWarframe) 8. November 2017