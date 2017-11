Okami HD – Erste Gameplayvideos in neuer Optik

Okami erschien bereits 2006 für die PS2 und schaffte es seitdem auch auf die Wii und die PS3. Nun erscheint die HD-Version, am 13. Dezember für den PC und am 21. Dezember für Xbox One und PS4, zumindest in Japan. In den drei ersten Gameplaytrailern kann man sich schon einmal von der HD-Grafik überzeugen.

Fähigkeiten und Kämpfe

Die drei Gameplaytrailer zeigen nichts, was man nicht bereits aus Okami kennen würde. Sinn und Zweck ist es wohl eher, bekannte Szenen in HD-Optik zu sehen. Zwei Trailer zeigen dabei, wie Protagonistin Amaterasu neue Fähigkeiten enthält, einen Slash-Angriff und eine Wasserfontäne. Der dritte Trailer zeigt ein wenig vom Kampfgeschehen.

Quelle: Capcom Channel