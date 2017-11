Xbox One X – Im Guinnessbuch der Rekorde

Der Release der neuen Xbox One X von Microsoft ist zum Greifen nahe. Doch noch vor der Veröffentlichung, hat die Spielekonsole einen Weltrekord aufgestellt.

Das größte Unboxing der Welt

Mit diesem Rekord geht die Xbox One X ins Guinnessbuch der Rekorde ein. Am Münchener Flughafen fand das Spektakel statt. Dort wurde ein Amazon-Paket mit den Maßen 14m x 11,5m x 6,5m ausgepackt. Dazu waren zwei Audi SQ7 mit jeweils 435 PS notwendig. Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland, Audi und Amazon verwirklicht. Der Rekord wurde vom Rekordinstitut Deutschland offiziell bestätigt.

Quelle: XboxDACH (via Youtube)