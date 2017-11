Heroes of the Storm – Hanzo und Alexstrasza auf der Blizzcon präsentiert

Bereits Anfang September war geleakt worden, dass sowohl Hanzo aus Overwatch als auch Alexstrasza aus WoW bald ihren Weg in Heroes of the Storm finden würden. Auf der Blizzcon wurde dieser Leak nun bestätigt und die beiden neuen spielbaren Helden wurden mit einem Trailer präsentiert. Des Weiteren enthüllte Blizzard, was 2018 für Heroes of the Storm geplant ist.

Der Bogenschütze und die Drachenkönigin

Hanzo ist ein Bogenschützenassassine, der mit seinen diversen Pfeilen großen Schaden anrichten kann. Die verschiedenen Pfeilsorten, die ihm in Overwatch zu Verfügung stehen, haben es auch in Heroes of the Storm geschafft. Mit einem Streupfeil verteilt er den Schaden in unterschiedliche Richtungen, mit einem Sonarpfeil deckt er versteckte Gegner auf und mit seiner ultimativen Fähigkeit lässt er zwei Drachengeister auf seine Gegner los. Apropos Drachen, Alexstrasza kann sich in einen solchen verwandeln. Als riesiges, feuerspeiendes Monster fliegt sie über das Schlachtfeld und lässt Feuerbälle auf ihre Gegner regnen. Zusätzlich zu der Ankündigung dieser beiden Helden präsentierte Blizzard ein 2018-Update für Heroes of the Storm. Die unterschiedlichsten Aspekte des Spiels sollen damit verbessert werden, wie u.a. die Wegmechaniken, die Kamera, die Tarnung mancher Charaktere und die Schlachtfeldelemente.

Quelle: Heroes of the Storm DE via Youtube