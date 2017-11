Zelda Symhony – Symphonieorchester am 24. November in Düsseldorf

Videospiele werden immer komplexer und umfangreicher. Neben dem Gameplay und der Grafik, ist der Soundtrack eines der wichtigsten Standbeine eines gelungenen Videospiels. Dieser wird immer öfter in verschiedenen Konzerten zelebriert.

Der Klang des Kunstwerks

Neben „Video Games Live“ gibt es noch einige andere Themenshows, welche die Soundtracks der Games präsentieren. Demnächst gastieren Zelda Symphony mit ihrer Konzertreihe „Symphony of the Goddess“ in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Neben den klassischen Zelda Songs, werden auch einig neue Symphonien aus „Breath of the Wild“ und , auf vielfachen Wunsch, The „Ballad of the Wind Fish“ kredenzt. Tickets sind noch zu haben.

Quelle: eventim.de