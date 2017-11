Xenoblade Chronicles 2 – Neue Nintendo Direct über das JRPG

Nintendo gab bekannt, dass bereits nächste Woche eine neue Ausgabe der Nintendo Direct veröffentlicht wird. Nachdem in zügigen Abständen Directs zu Animal Crossing oder andere kommende Highlights erschienen, wird die nächste Direct den Titel Xenoblade Chronicles 2 näher in den Fokus rücken. Falls ihr die Direct live mitverfolgen wollt, solltet ihr am 07. November um 15:00 Uhr deutscher Zeit einschalten.

https://twitter.com/NintendoDE/status/926433952231034880

Einblicke in die Welt von Alrest

Xenoblade Chronicles 2 wird am 01. Dezember 2017 weltweit für die Nintendo Switch erscheinen. Bei der Direct ist leider nicht bekannt, wie lange diese gehen wird und welche Themen genauer behandelt werden. Es ist lediglich bekannt, dass nähere Einblicke in die Welt von Alrest gegeben werden. Falls ihr die Direct verfolgen wollt, könnt ihr diese über den offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo oder direkt auf der Homepage verfolgen.

Quelle: Nintendo (via Twitter)