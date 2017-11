Xbox One X – Ausreizung der Hardware noch nicht absehbar

Das Entwicklerstudio Procject Code: Shift geht nicht davon aus, dass die Hardware der Xbox One X in naher Zukunft ausgereizt wird. Die Hardware ist immerhin um einiges Leistungsfähiger als bei dem Vorgängermodell.

Das war nicht immer so

Das Spiele an die Leistungsgrenzen der Konsolen stoßen, ist zwar nicht die Regel, kommt allerdings schon mal vor. Am 7. November 2006 gelang das einst Gears of War auf der Xbox 360. Doch laut der Prognose von Project Cod: Shift, wird das so schnell nicht passieren. Zwar arbeitet das Studio gerade „nur“ an einem 2D Hack ’n‘ Slash, jedoch haben einige Entwickler schon Erfahrung mit leistungsfordernden Titeln gehabt.

Quelle: gamingbolt.com