Warframe Plains of Eidolon – Konsolenversion in Zertifizierung

PC Spieler können sich schon seit mehreren Wochen mit dem Warframe Plains of Eidolon Update vergnügen. In gestrigen Dev Stream von Digital Extreme kündigten die Entwickler an, dass die Konsolenversion bald in die Zertifizierung gehen würde.

Vie Twitter kam vor wenigen Stunden die Bestätigung von Digital Extreme, dass das Konsolen Update für Plains of Eidolon jetzt bei Sony und Microsoft zur Zertifizierung vorliegen. Sofern es keine größeren Probleme gibt, könnte es schon bald auch auf Konsolen die neue offene Welt zu bestaunen geben. Im Dev Stream wurde aber neben vielen weiteren Änderungen mit Khora auch ein neuer Warframe angekündigt.

Console builds of Plains of Eidolon have been submitted to cert, Tenno!

What’s the first thing you’ll do when you visit the Plains? pic.twitter.com/fwJeVYE8KO

— WARFRAME (@PlayWarframe) 4. November 2017