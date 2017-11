South Park Phone Destroyer – Mobile-Ableger erscheint noch diesen Monat

Ubisoft kündigte an, dass das neue Mobile-Abenteuer South Park Phone Destroyer am 09. November 2017 für iOS und Android erscheinen wird. Wer also nicht genug von Kyle und seinen Freunden bekommen kann, kann nach Die rektakuläre Zerreißprobe nun weiterhin den derben Humor genießen als Free-to-Play Titel genießen. Zudem verspricht Ubisoft, dass es keine Energie, Timer oder andere Limits geben wird.

In South Park: Phone Destroyer beginnt ein komplett neues Abenteuer mit Cartman, Stan, Kyle und Kenny. Als Cowboys, Piraten, Zauberer, Cyborgs und sogar als allmächtige Götter können Spieler mit den Jungs und allen Einwohnern von South Park spielen. Dabei werden Echtzeit-Strategie und Sammelkarten in explosiven Kämpfen verbunden und Spieler können mit einem komplett anpassbaren ‚Neuen‘ Kämpfe im ganzen Dorf bestreiten. Kartendecks müssen gesammelt und gemeistert werden, um die wahre Macht der Kult-Charaktere zu entfesseln, wenn sie auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Neben mehr als 80 einzigartigen Karten bietet South Park: Phone Destroyer eine urkomische Einzelspieler-Kampagne mit 60 story- und dialoggeleiteten Leveln. Im Rahmen dieser Level finden Spieler Verbesserungen für ihr Deck, neue Karten, jede Menge Beute und viele weitere Herausforderungen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, andere Spieler aus der ganzen Welt in Echtzeit-PvP-Matches herauszufordern, um globale Ranglisten zu erklimmen.

Quelle: gamesradar