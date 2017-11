Playstation 4 Pro – In Weiß ohne Bundle erhältlich?

Die Zeiten, in denen Spielekonsolen in Einheitsgrau oder Schwarz erschienen, sind schon längst vorbei. In heutiger Zeit sind kommen im Laufe der Jahre immer weitere Farbvarianten der verschiedenen Konsolen auf den Markt.

Meistens aber nur in Bundles

Die weiße Playstation 4 Pro gab es bisher nur im Bundle mit Destiny 2. Jedoch ist sie bei einigen Händlern, zum Beispiel in Großbritannien, separat für £ 339,99 vorbestellbar. Ob das Angebot auch auf Deutschland ausgeweitet wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist das Teil einer Marketingstrategie seitens Sony, da dieser Tage auch die Xbox One X auf den Markt kommt. Immerhin ist Microsoft der stärkste Mitbewerber von Sony auf dem Konsolenmarkt.

Quelle: smythtoys.com