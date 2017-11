Kirby Battle Royale – Launch-Trailer zum bunten Kampfspaß

Im neusten Abenteuer von Kirby namens Kirby Battle Royale wird es Zeit, herauszufinden, wer der stärkste Kirby ist. Seit gestern ist das Spiel für den Nintendo 3DS erhältlich und um dies gebührend zu würdigen, hat Nintendo auf seinem offiziellen Youtube-Kanal einen Launch-Trailer veröffentlicht. Dieser gibt euch Einblicke in die unterschiedlichen Kampf-Modi sowie den Spezial-Fähigkeiten der bunten Knutschkugeln.

Wer wird der stärkste Kirby?

Im Story-Modus können sich die Kämpfer im Dedede-Grand-Prix beweisen. Dabei gibt es Kirby-Kämpfe in 10 verschiedenen Kampfarten, so könnt ihr zum Beispiel in der Kampfarena, im Apfelhatz oder bei der Münzjagd beweisen, wer der stärkste unter euch ist. Es stehen euch insgesamt 13 verschiedene Spezial-Powers zur Verfügung, mit denen ihr euren Gegnern mächtig einheizen könnt. Doch auch der Mehrspieler-Spaß mit Freunden kommt nicht zu kurz, denn im Download-Spiel sowie Online oder lokal könnt ihr gegen eure Freunde antreten.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Youtube)