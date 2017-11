Pokémon UltraSonne & UltraMond – Team Rocket sind zurück

Es gibt (mal wieder) einen neuen Trailer zu Pokémon UltraSonne & UltraMond. Dieser kündigt unter anderem die Rückkehr von Team Rocket an, welche sich jedoch Team Rainbow Rocket nennen, ein buntes R auf ihrer Uniform tragen und immer noch von Giovanni angeführt werden. Doch sie sind nicht die einzigen Bösewichte, die in UltraSonne und UltraMond zurückkehren werden.

Alle Bösewichte der letzten 20 Jahre

Neben Team Rainbow Rocket könnt ihr in Pokémon UltraSonne & UltraMond auch alle Antagonisten der letzten 20 Jahre herausfordern. Von Team Magma und Auqa über Team Plasma bis hin zu Team Flare, alle sind sie dabei. Des Weiteren zeigt der Trailer die Kampfagentur, in der ihr mit geliehenen Pokémon in 1-gegen-1-Kämpfen antreten werdet. Darüber hinaus könnt ihr in ganz Alola Herrschersticker sammeln, um Pokémon in Herrschergröße zu ergattern. Zu guter letzt gibt es die Info, dass wir alle legendären Pokémon in UltraSonne und UltraMond fangen können. Lange Wartezeit ist nicht mehr für Fans der Taschenmonster, Pokémon UltraSonne & UltraMond erscheinen am 17. November.

