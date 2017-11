Kingdom Come Deliverance – Special und Collector’s Edition enthüllt

Das Entwicklerstudio Warhorse Studios und Publisher Deep Silver haben zwei neue Editionen des mittelalterlichen RPGs Kingdom Come Deliverance enthüllt. Das Spiel erscheint am 13. Februar 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 und wird mit einer Special Edition und einer Collector’s Edition ausgestattet.

Die zusätzlichen Inhalte der Special Edition sind allerdings nur digital, hier erhaltet ihr neben dem Hauptspiel zusätzlich den DLC Schätze der Vergangenheit mit neuen Schatzkarten und einer exklusiven Rüstung für den Protagonisten Henry. Währenddessen wird bei der Collector’s Edition ein etwas größeres Gebot aufgefahren, welches neben einer Figur auch einen Soundtrack und ein Artbook enthalten wird.

Inhalte der Collector’s Edition

Das offizielle Kingdom Come: Deliverance SteelBook

Eine 30×30 cm große Stoffkarte der mittelalterlichen Landschaft Böhmens für Kingdom Come: Deliverance

Eine 15 cm hohe Figur von Henry in der Farbe Silber mit antikem Finish

Eine Auswahl des offiziellen Kingdom Come: Deliverance Soundtracks als Audio-CD

Ein 32-seitiges Hardcover-Artbook

Die UVP der Collector’s Edition liegt bei 79,99 € für die Konsolen-Versionen und bei 69,99 € für die PC-Version.

Quelle: Deep Silver