Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds – Neues Video veröffentlicht

Der Playstation 4 Exklusivtitel Horizon Zero Dawn ist ein Dauerbrenner und war für viele ein Kaufgrund für die Videospielkonsole. Es hat zwar etwas gedauert, doch nun erhält der Titel den ersten DLC.

Abenteuer in der eisigen Kälte

Der DLC führt Aloy in die kälteren Regionen Jenseits der Berge im Norden. Neben einer weiterführenden Geschichte werden die Spieler es auch mit neuen Gegnern, Waffen und anderen Gadgets zu tun bekommen. Im Rahmen der bevorstehenden Veröffentlichung hat Sony ein neues Video veröffentlicht. Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds erscheint am 7. November 2017 exklusiv auf der Playstation 4.

Quelle: Playstation (via Youtube)