The Hong Kong Massacre – Top Down Shooter im John Woo Style

Eine der neuen Ankündigungen von der Paris Games Week ist The Hong Kong Massacre, ein neuer Top Down Shooter im Stil von Hotline Miami. Jedoch ist der Look ein völlig anderer geworden.

The Hong Kong Massacre lässt die Kugeln fliegen

Im neu angekündigten Shooter, bekommt ihr eine stark an John Woo und May Payne erinnernde Ballerei. Ein erster Trailer gibt einen Einblick in das Gameplay, dass auch vom Setting her einen Blade Runner Vibe gemixt mit Hard Boiled vermittelt.

