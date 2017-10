Ihr steht auf Puzzler und Zeitmanipulation? Dann hat Playstation etwas für euch in petto. Auf der Paris Games Week hat Sony The Gardens Between angekündigt.

The Gardens Between gibt euch Kontrolle über die Zeit

Der Indie Puzzler stellt das Duo vor einige Rätsel die ihr lösen müsst. Dabei macht ihr auch von einer Zeitmanipulationsfunktion gebrauch. Einen ersten Trailer gibt es ebenfalls für euch.

Quelle: Playstation (via Youtube)