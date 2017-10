Dragon Ball FighterZ – Captain Ginyu im Trailer

Bereits Mitte des Monats wurde im japanischen V-Jump Magazin enthüllt, dass Captain Ginyu in Dragon Ball FighterZ als spielbarer Kämpfer auftreten wird. Viel war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, lediglich dass der Anführer der Ginyu-Force wie im Anime seinen Körper mit dem seines Gegners tauschen kann. Nun zeigt ein neuer Trailer das komplette Arsenal des Captains.

Fünf Charaktere in einem

Im Kampf verlässt sich Ginyu nicht nur auf seine eigene Kampfkraft, sondern bringt gleich seine ganze Ginyu-Force mit. Immer wieder springen Rikuum, Baata, Jees und Guldo mit ins Gefecht und helfen ihrem Boss aus. Sein charakteristischster Move hat es aber auch in Dragon Ball FighterZ geschafft: Der Körpertausch. Ginyu wechselt mit einem Lichtstrahl aus seinem Mund den Körper mit seinem Gegner, der nun von euch gesteuert wird, während euer Kontrahent Ginyu spielen muss. Dies sollte einen interessanten Twist in so einige Matches von Dragon Ball FighterZ bringen.

Quelle: Izuniy via Youtube