Torment: Tides of Numenera – Gratis über Steam spielbar

Nur noch heute habt ihr Gelegenheit, das Rollenspiel Torment: Tides of Numenera kostenlos über Steam herunterzuladen und zu spielen. Denn anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens feiert das Entwicklerstudio inXile ihr Jubiläum mit der Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu testen. Allerdings kann das Spiel ab morgen nur weitergespielt werden, wenn ihr es dann wieder zum regulären Preis erwerbt.

Weitere Rabatte zum Jubiläum

Doch neben Torment: Tides of Numenera erwarten euch auch andere Spiele mit satten Rabatten. Wasteland 2 beispielsweise kann im Director’s Cut für nur 19,99 € erworben werden, während das Rollenspiel The Bard’s Tale: Remastered and Resnarkled zu einem Preis von 4,99 € erworben werden kann. Das Actionspiel Choplifter HD kostet sogar nur noch schlappe 2,49 €, allerdings solltet ihr schnell sein und noch heute zuschnappen, denn all diese Angebote laufen bereits morgen ab.

Quelle: inXile (via Pressemeldung)