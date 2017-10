Splatoon 2 – Nächstes Splatfest angekündigt

Splatoon 2 ist einer der AAA-Titel für Nintendos neustes Schlachtschiff, der Nintendo Switch. Nach dem ersten Splatfest, welches recht erfolgreich war, startete der Publisher nun das zweite Splatfest.

Kaltes oder warmes Frühstück?

Die Community-Events, auch genannt Splatfest, erfreuen sich großer Beliebtheit unter den Splatoon 2 Zockern. Darin muss der Spieler sich für eine Seite entscheiden für sie in Multiplayer-Matches kämpfen. In diesem Fall stehen warmes oder kaltes Frühstück zur Auswahl. Gewinnt die gewählte Seite das Splatfest, dann winken richtig coole Belohnungen für die Gewinner. Das neue Splatfest startet am Samstag, den 4. November 2017, um 16:00 Uhr. Splatoon 2 ist für Nintendo Switch verfügbar.

Quelle: Nintendo (via Twitter)