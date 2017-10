Nintendo Switch – Unterstützung von Gamecubecontrollern auch für Nintendo überraschend

Vor wenigen Tagen wurde entdeckt, dass die Nintendo Switch nach ihrem neuesten Update auch den Gamecubeadapter der Wii U und somit die Nutzung von Gamecubecontrollern unterstützt. Viele Fans spekulierten, was dies für Nintendos Hybridkonsole bedeuten könnte. Kommt eine Gamecube Virtual Console? Kommt ein neues Smash Bros.? In einem Interview mit kotaku stellte NoA-Chef Reggie Fils-Aime nun so einiges klar.

Auch Nintendo war überrascht

So stellt sich heraus, dass auch Nintendo von der Unterstützung der Gamecubecontroller nichts wusste.

„In unserem letzen Softwareupdate haben wir Eingabegeräte von Drittparteien auf der Switch ermöglicht,“ so Fils-Aime. „Das Resultat ist, dass auch der Wii U-Adapter und die dazugehörigen Gamecubecontroller gehören.“ Auf ein neues Smash Bros angesprochen sagt er: „Wir haben diesbezüglich aber nichts anzukündigen. Ich würde sagen, für uns kam diese Funktion genauso überraschend wie für die Spieler.“

Somit kann ein GC-Support für die Virtual Console oder ein neues Smash Bros. erst einmal ausgeschlossen werden.

Quelle: kotaku