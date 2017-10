Darkest Dungeon – Neuer DLC „Shieldbreaker“ für PC verfügbar

Der bockschwere Dungeoncrawler Darkest Dungeon ist unter Rollenspielfans sehr beliebt. Mit der Veröffentlichung des ersten DLC „Crimson Court“ am 19. Juni 2017, wurde das Spiel um einige interessante Elemente erweitert. Doch nun gibt es Nachschub. Der zweite DLC „Shieldbreaker“ ist auf PC verfügbar.

Erstveröffentlichung auf dem PC

Mit dem neuen DLC hält die namensgebende Klasse „Shieldbreaker“ Einzug in Darkest Dungeon. Dies Klasse brilliert unter anderem mit rüstungsdurchbohrenden Attacken, Tarnung und anderen Feinheiten. Des Weiteren sind 3 neue Monster an Bord, neue Rüstungsteile, Verbrauchsgegenstände und vieles mehr. Der DLC ist momentan nur für die PC-Version Verfügbar und noch in englischer Sprachausgabe. Die Übersetzung soll allerdings demnächst nachgepatcht werden. „Shieldbreaker“ ist für rund 3 € zu haben.

