Steam – Halloween Sale

Halloween steht vor der Tür und bei Steam ist jetzt nicht nur die Zeit des Gruselns und Erschreckens, sondern auch der „Geschenke“. Denn wie jedes Jahr, veranstaltet Steam über Halloween einen Sale, bei dem zahlreiche Spiele reduziert angeboten werden. Wir haben uns die aktuellen Angebote mal genauer angeschau und zählen euch ein paar Highlight auf. Also sagt am besten euren Zocker-Freunden bescheid und holt euch ein paar neue Spiele die direkt in der Gruppe ausprobiert werden können.

Lust auf etwas Horror?

Ein kleines Highlight beim Sale dürfte wohl passend zum Fest der Multiplayer Dead by Daylight, hier ist das Grundspiel aktuell für 9,99 Euro zu kaufen. Das schöne dabei? Das Spiel wurde erst vor kurzem um den DLC Freddy Krueger aus A Nightmare on Elm Street erweitert. Also quasi schon ein doppelter Schnapper.

Der nächste Multiplayer in der Liste und wieder aus der Kategorie Horror ist Friday the 13th – The Game (hier geht´s zu unserem Test). Auch dieses Spiel hat erst vor kurzem ein Update erhalten und ist zum Halloween Sale für 18,49 Euro erhältlich.

Aber auch Singleplayer wie Outlast sind beim dem Sale dabei, das First-Person Horrorspiel ist um satte 80% reduziert und somit für 3,99 Euro zu kaufen.

Auch eines der bekanntesten und vielleicht auch eines der beliebtesten Zombie Spiele ist Dead Rising 4, ihr wollt Zombies schnetzeln? Dann schnappt euch Dead Rising 4 für 35,99 Euro.

Oder steht ihr mehr auf Strategie und Simulationen? Dann dürfte Plague Inc: Evolved genau das richtige für euch sein. In diesem Spiel geht es darum die Menschheit möglichst schnell auszulöschen. Plague Inc: Evolved ist aktuell für 6,74 Euro im Angebot.

VR-Fans kommen bei dem Halloween-Sale auch auf ihre Kosten, unter anderem ist Arizona Sunshine für 29,99 Euro im Angebot.

Insgesamt sind mehr als 50 Spiele im Halloween-Sale im Angebot, die Aktion läuft bei Steam noch bis zum 1. November 18:00 Uhr MEZ.

