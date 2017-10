Paris Games Week – Sony verspricht 7 neue Titel

Am Montag startet die Paris Games Week und Sony scheint ein paar Neuigkeiten vorbereitet zu haben. Ganze sieben neuen Titel sollen präsentiert werden. Schaltet am besten schon für die Pre-Show ein, denn dort soll es losgehen mit den Ankündigungen.

Paris Games Week mit neuen Ankündigungen

Schon für die Pre-Show verspricht Sony sieben neue Titel anzukündigen. Ob es sich dabei um große Titel, neue Termine oder neue VR Titel handelt ist natürlich noch nicht klar. Ab 16:00 Uhr soll es losgehen und die Show kann selbstverständlich per Livestream verfolgt werden. Es darf also schon mal spekuliert werden, was Sony zeigen wird.

