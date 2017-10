Occultic;Nine – 5pb bringt neue Visual Novel

Nach Steins;Gate und Chaos;Child ist noch lange Schluss. Publisher 5pb hat mit Occultic;Nine eine weitere Visual Novel angekündigt, diesmal für PS4, PS Vita und Xbox One.

Occultic;Nine weckt den Blogger in euch

Die neue Visual Novel versetzt euch in die Rolle eines Neets (kurz für Not in Education, Employment or Training), der einen Blog rund um das Thema Okkultismus betreibt. Interaktionen mit anderen Charakteren geben euch dabei neue Stichwörter und Themen dir ihr dann in Blogposts umsetzten könnt. Der erste Trailer zeigt das Blogging Gameplay bereits, wenn auch nur in Japanisch. In Japan soll der Release am 9. November erfolgen, ob der Titel auch in Europa erscheinen wird ist noch unklar.

Quelle: 5pb.Games (via Youtube)