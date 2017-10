METAL MAX Xeno – Sonys PS4/PS Vita Titel enthüllt

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass Sony mit einem kurzen Teaser einen neuen PS4/PS Vita Titel angekündigt hat. Zu diesem Zeitpunkt konnte man aber nur spekulieren um was es sich bei dem Spiel handelt. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zu METAL MAX Xeno.

METAL MAX Xeno kehrt auf die Playstation zurück

Die in Japan sehr beliebte METAL MAX Reihe kam nur mit einem Titel nach Deutschland. 2005 erschien Metal Saga: Chain of Sandstorm hierzulande für die PS2. Mit dem neuen Titel belebt Sony Interactive die Reihe jetzt wieder neu und bringt viele Mitglieder des ursprünglichen Teams zurück und Kadokawa Games übernimmt die Entwicklung. Bisher gibt es noch keine Details über einen möglichen Release außerhalb Japans. In Japan soll das Spiel jedoch im Frühling 2018 für PS4 und PS Vita erscheinen.

Quelle: kadokawagames (via Youtube)