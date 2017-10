Hellblade Senuas Sacrifice – 80.000$ für Mental Health Day

Ninja Theory haben für einen Tag ihren Titel Hellblade Senuas Sacrifice für einen wohltätigen Zweck eingesetzt. Die Einnahmen eines Tages kommen jetzt dem Mental Health Day zugute.

Da sich Ninja Theory’s Indie Titel um die junge Senua intensiv mit dem geistigen Zustand seiner Protagonistin beschäftigt, starteten die Entwickler eine Aktion. Um Spenden für den World Mental Health Day zu sammeln wurden alle Einnahmen durch Verkäufe des Spiels gesammelt. Dabei sind ganze 80.000$ zusammengekommen. In einem Statement bedankt sich das Team für die Großzügigkeit der Spielergemeinde.

“We’re proud of our fans for showing their kindness towards others who, like our hero Senua, need our help and support to continue the good fight. Our donation to Rethink Mental Illness will impact many people’s lives in a meaningful way and help shed light on their darkness. Our small gesture has made a big difference. Thank you.”