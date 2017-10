Overwatch – Mercy Nerf und Überarbeitung der Ranked Games

Erst vor einigen Wochen erhielt die Schweizer Heilerin Mercy eine rundum Überarbeitung, in der vor allem ihre Ultimative Fähigkeit neu designed wurde und man könnte sagen, direkt nachdem die neue Mercy auf den Live-Servern angekommen war, wurden die ersten Schreie groß, dass sie einfach zu stark ist. Diese Beschwerden der Community nahmen nicht ab und so warfen auch die Overwatch Team um Chefentwickler Jeff Kaplan einen genaueren Blick in die Foren und auf Mercy selbst.

Heroes never die!

Jeff Kaplan meldete sich mittels einen Blueposts im offiziellen Overwatch Forum zu Wort und greift die Debatten um Mercys Fähigkeiten auf. Viele Spieler empfinden Mercys Wiederbelebung, welche früher ihre Ultimative Fähigkeit war und nun zu einer Standard Fähigkeit geworden ist als zu stark. Darauf schrieb Kaplan, dass die Entwickler sich Mercy genauer angeschaut und darüber diskutiert haben. Die neue Mercy gefalle dem Team weiterhin sehr gut, sie empfinden die Heilerin allerdings aktuell als etwas zu dominant. Daher probiere das Team zur Zeit einige abgeschwächte und veränderte Varianten der Wiederbelebung der Schweizerin aus.

Verbesserungen am Ranked System

Die Community hat aber nicht nur an Mercy etwas auszusetzen, die Spieler sind mit dem System der Ranked Spiele nicht zufrieden. Des öfteren beschweren sich Spieler, dass die kompetitiven Spiele selten fair und ausgeglichen wirken und je höher der Rang, umso schlimmer das Gefühl. Die Entwickler planen daher eine schrittweise Überarbeitung, bzw. Verbesserung. Wichtig ist den Entwicklern vor allem dass die Verbesserung möglichst schnell ihren Weg ins Spiel finden.

Quelle: battle.net